Quels sont les fruits de saison?

Les aliments régionaux et saisonniers ont le meilleur bilan environnemental. Voici une liste des fruits qui sont de saison en Suisse au mois de juin.

La production d’aliments génère 30% de la pollution environnementale mondiale. Un indicateur important de l'éco-évaluation des denrées alimentaires est l'énergie grise, qui est la quantité d'énergie nécessaire au cours du cycle de vie des produits. Elle entre notamment dans la consommation thermique et électrique lors de la production, de la transformation, du stockage, de la vente et de la préparation des aliments, ainsi que dans la consommation de carburants lors du transport et de l'emballage des produits. Outre les producteurs, les consommateurs contribuent également au bilan énergétique des aliments. Ceci notamment via le choix du moyen de transport utilisé pour se rendre au magasin ou au marché, le choix du lieu d'achat, du stockage et du recyclage des produits.