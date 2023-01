Bobsleigh: Quentin Juillard: «Il faut des résultats et ils recommencent à venir»

Le Jurassien, à l’arrière, en Coupe du monde outre-Atlantique, en novembre dernier. IMAGO/ZUMA Press

Des fois, un destin se joue à peu de chose. Quentin Juillard a manqué les championnats du monde «à domicile» pour les Suisses - mais à tout de même 350 km de chez lui, en Ajoie - pour un choix effectué par la fédération et celui qui le pilotait encore il y a quelques semaines, avant de se blesser. L'Ajoulot est reparti au travail et explique comment se passe une carrière pour une discipline qui a disparu des radars médiatiques depuis de nombreuses années.

Vous auriez pu participer à ces Mondiaux...

Oui et ça s'est fini un peu en queue de poisson. Je n'ai pas eu de chance avec la blessure de mon pilote (ndlr: Simon Friedli) il y a quelque temps. Après, ben voilà, ça a été le choix du pilote de prendre son équipe avec lui, ça m'a mis sur le banc de touche. Il fera les Mondiaux finalement, il est apparemment remis et on ne sait pas comment ça va aller, car il y a un pilote de réserve de prévu. De mon côté, il me restera encore une étape cette saison, au début du mois de février à Innsbruck (Aut). Ça me permettra de quand même courir une dernière épreuve cette saison.

Allez-vous regarder les Mondiaux ce week-end du coup?

Je vais quand même les suivre à la télévision. Sinon, d'aller sur place, ça me ferait trop mal au cœur. Y aller pour ne pas être dans le bob... Voilà, ce sont des choix de la fédération et personnel de la part du pilote. Car ce dernier a un pouvoir décisionnel. Ce me dit qu'il va falloir que je m'entraîne encore plus fort, pour être à un encore plus haut niveau dans le futur.

Comment se financent les saisons pour un athlète comme vous ou pour les différents bobsleighs?

Généralement, ça commence par la fédération, qui a des sponsors à elle. Ça nous permet de payer les hôtels, les déplacements et le matériel de l'équipe nationale. Après, chaque pilote est en quelque sorte le manager de son équipe et il a des sponsors personnels. Ça permet de payer les défraiements des pousseurs et de petits salaires. Il doit aussi mettre de l'argent pour le bob. Nous, les pousseurs, on peut être salariés, comme travailler à 50% à côté et vivre pour le reste avec le montant versé par les pilotes.

Est-ce que les bobsleighs évoluent beaucoup avec le temps, comme la F1 ou la voile?

Non, ça reste assez similaire à tout ce qui s'est déjà fait. On essaie toujours de trouver plus d’aérodynamisme et de faire construire des bobs plus agressifs au niveau des lignes pour tailler le vent et aller le plus vite possible. C'est à ce niveau-là que les Allemands sont très forts. Nous, on est déjà allé dans le simulateur à Genève pour y faire des tests. On les met dans une soufflerie pour voir si le vent les freine. Autrement, la qualité des patins est aussi importante. Les constructeurs vont toujours essayer d'en trouver des plus rapides. Ça dépend aussi de leur largeur. Ils le seront plus ou moins selon les conditions météorologiques. Il y a l'alliage dont ils sont faits, également. Mais tout est très contrôlé, il y a des règles à ce niveau. On ne voit que rarement des équipes qui essaient de tricher, parce que tout est contrôlé à chaque course. Nous ne pouvons rien faire sans être vus! On regarde aussi ce que font les autres, mais les Allemands restent dans leur coin et nous aussi...

«L'argent est clairement le nerf de la guerre.» Quentin Juillard

Qu'est-ce qui fait la différence?

L'argent est clairement le nerf de la guerre. On en a discuté entre nous et on a vu que ça faisait une grosse différence. Les Allemands n'ont pas fait un triplé lors des derniers JO en bob à deux pour rien. Si les Suisses avaient eu le même matériel, ils auraient fait une médaille, car le bob germanique était vachement plus rapide. C'est l'objectif de notre côté pour les prochains JO en 2026. On aimerait trouver des sponsors pour acquérir du meilleur matériel, mais aussi se rapprocher de l'EPFL ou de l'EPFZ, afin de travailler sur un bobsleigh qui serait dans les standards, mais aérodynamiquement plus fort. Pour trouver des lignes et du matériel de pointe et détrôner les Allemands. Il y a des progrès à faire à ce niveau-là, mais pour se faire, il faut davantage de soutien. On a de bon pilote. Et pourquoi ne pas aller en soufflerie chez Sauber, à Hinwil, si on en a les moyens?

J'ai l'impression qu'en Suisse romande, c'est compliqué... Avant, on vous voyait sur la TSR!