Querelle autour des hélicoptères de l’armée à Bitsch, en Valais

Deux hélicoptères Super Puma de l’armée sont actuellement déployés à Bitsch (VS) pour éteindre l’immense feu de forêt qui embrase depuis lundi en fin d’après-midi la région de Bitsch, dans le Haut-Valais, et qui n’est toujours pas éteint mercredi. Les deux engins ont été appelés en renfort par le canton. Au grand dam d’Air Zermatt, qui déploie aussi ses appareils sur les lieux de l’incendie.

Principe de subsidiarité violé

La compagnie, fâchée, a écrit un e-mail de protestation à une dizaine de destinataires, dont des entreprises privées d’hélicoptères, mais aussi aux Forces aériennes et à l’armée. Un e-mail «explosif», qu’a pu lire le «Walliser Bote» et dans lequel le président du conseil d’administration d’Air Zermatt, Philipp Perren, se montre très critique. Il estime en effet que l’armée a été sollicitée parce qu’elle est gratuite. Ce qui viole le principe de subsidiarité qui veut que l’armée ne peut être engagée que si les moyens civils ne suffisent pas. Or, selon le responsable, le secteur privé contrôle la situation et les moyens civils ne sont pas encore épuisés.

Le nerf de la guerre serait l’argent, selon le «Walliser Bote». Car les compagnies privées peuvent facturer leurs prestations en cas d’incendie, des factures que les assurances prennent en charge. Et de rappeler que lorsqu’un vaste incendie s’était déclaré en 2011 dans une zone forestière au-dessus de Viège (VS), les coûts des opérations d’extinction s’étaient montés à 400’000 francs.

Air Zermatt rétropédale

Mercredi en fin de matinée, Air Zermatt s’est fendu d’un communiqué précisant que l’argent n’était pas en cause. «Notre objectif premier est d'éteindre l'incendie le plus rapidement possible tout en protégeant la vie des personnes et leurs biens. À ce stade, l'argent n'a pas d'importance, car notre principal objectif est la sécurité et la protection des communautés touchées et de leurs habitants», affirme Gerold Biner, CEO de la compagnie.