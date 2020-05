Actualisé 04.05.2020 à 05:53

L’après COVID-19

«Je me suis mis à marcher pour éviter les bus et je vais continuer»

Depuis deux mois, la vie a été totalement chamboulée par l’épidémie de coronavirus. Serez-vous encore les mêmes lorsqu’elle sera derrière? Avez-vous des projets nouveaux ou, au contraire, que vous laisserez tomber?

de cam

Si de nombreuses interrogations subsistent encore actuellement à propos de l’épidémie qui frappe la plupart des pays en Europe et dans le monde, une certitude semble évidente: le futur ne sera plus jamais totalement le même qu’avant 2020. Outre les difficultés de premier plan et notamment d’ordre économique, c’est aussi votre vision personnelle de la vie qui a peut-être changé.

Aviez-vous fait des projets avant la crise, mais que désormais vous pensez ne jamais réaliser dans le futur? Ou, au contraire, cette pandémie vous a-t-elle donné l’envie de vous lancer dans de nouvelles entreprises? Nos lecteurs nous racontent ce que cette crise opère en eux!

«Garder des bonnes habitudes du confinement comme prendre un temps, chaque jour, sans écran et famille. Discuter, jouer, regarder des albums photos... Juste être ensemble. Et en parallèle prendre aussi du temps chacun seul pour se ressourcer, réfléchir faire des projets, mener sa vie. Pleins de projets familiaux autour de nos passions à maintenir, finalement, rien à arrêter. On reprendra la grimpe dès que ce sera possible, avec les risques que ça amène mais une passion.reste une passion.» (Souki, Carouge)

«Un nouveau leitmotiv, ne plus se prendre la tête à courir après des chimères pour décrocher une éventuelle meilleure situation. Revenir à l’essentiel, être heureux avec ce que j’ai autour de moi, famille, santé, amis.…» (Alex, Chavornay)

«Ne plus prendre l'avion, plus de voyages hors Europe, profiter de la Suisse et avoir une vie plus saine et plus simple. Fini le tourisme de masse destructeur.» (Romain, Lausanne)

«Je me suis mis à marcher pour éviter les bus et je vais continuer. Je me suis fait une bonne endurance!» (J.A., Neuchâtel)

«Je pense renoncer à beaucoup de vacances et j'ai aussi l'impression que cette pandémie m'a rendue plus forte. J'espère le rester longtemps» (Patty, Epalinges)

«Une grande envie de communiquer, de rire, de dialoguer, partager les uns à côté des autres. Ne plus autant utiliser le virtuel. Trouver l'amour pour avoir un soutien quotidien.» (Rapso, Lausanne)

«Je souhaiterai que chaque personne pense plus à l’autre, soit moins égoïste et surtout que l’entraide continue comme maintenant. J’aimerais que le statut social soit moins étiqueté et que les gros revenus n'affichent pas à tout vent leur aisance et leur facilité de vie car cela provoque jalousie et de ce fait la violence est plus présente dans les rencontres entre personnes.» (Visu, Lausanne)

«Ben franchement, rien n'a vraiment changé pour moi, c'est boulot métro dodo et sport en extérieur quand j'ai du temps. Et c'est pas cette crise qui a changé quoi que ce soit dans ma petite vie pépère... Donc rien n'a changé et rien ne changera» (Aurel, Bienne)