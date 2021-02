Comme toute chose «mainstream», le football a ses détracteurs. Certains aspects négatifs ont tendance à être souvent rabâchés par ceux qui n’aiment pas le sport le plus populaire. Référence dans l’analyse du jeu et des performances, l’Observatoire du football du centre international d’études du sport de l’Université de Neuchâtel a décidé de questionner cette fois les avis des amateurs de football , sur 36 aspects de la discipline.

L’échantillon est composé de 2’061 individus, dont seulement 5% des répondants sont des femmes. La moitié d’entre eux a complété le questionnaire en anglais, l’autre moitié en français. Un peu plus de 90% se dit avoir un fort intérêt pour ce sport, et le reste un intérêt moyen.

Jeu et matches

Pour les observateurs, les inégalités sportives sont importantes. Près de 80% d’entre eux estiment que les championnats ne sont pas assez équilibrés et qu’il n’y a pas assez de clubs qui ont des chances de remporter le trophée (78%). Même constat pour les coupes internationales (63%). Finalement, ce sont les compétitions nationales qui semblent le plus équitables pour les répondants (36%).

Encore au niveau du jeu, près des trois quarts des répondants semblent sensibles à la fatigue des joueurs, qu’ils estiment trop importante. Souvent cible des critiques, la VAR et les arbitres interviendraient trop souvent pour un peu plus de la moitié de l’échantillon. Seuls 35% pensent que ce sport ne délivre pas assez de buts.

Finances

Après la dénonciation des agents, le système de transfert est aussi décrié. 88% de l’échantillon pense qu’il n’y a pas assez de transparence autour des transferts, et 84% que les montants sont exagérés. 80% pensent qu’il n’y a pas assez de joueurs locaux dans les clubs et 66% qu’il y a trop de transferts.

Dérives et discriminations

Le geste de Colin Kaepernick, en posant un genou à terre, fait partie du combat mené contre le racisme. Du côté des spectateurs, 68% des répondants considèrent qu’il y a trop de racisme dans cette discipline. Presque autant de personnes considèrent qu’il y a trop d’homophobie dans le football, un sujet qui est encore largement tabou dans le monde professionnel. Des problématiques restent un peu plus cachées: seuls un tiers des répondants considèrent qu’il y a trop de dopage et trop de matches truqués.

Concernant le genre, huit répondants sur 10 soutiennent qu’il devrait y avoir plus de femmes à des postes de pouvoir. 67% estiment que les matches féminins devraient être plus diffusés et 65% que les joueurs devraient gagner plus d’argent. Ils sont 60% à penser qu’il y a trop de sexisme dans le football.