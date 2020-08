il y a 1h

Pollution

Qu’est-ce qui émet le plus de CO2 ?

La Suisse s'est engagée à réduire ses émissions de CO2. Voici dans quels domaines d’importantes émissions de gaz à effet de serre sont produites.

de Stephanie Sigrist

La mobilité intérieure représente environ 40% de toutes les émissions de CO2. En 2018, les émissions de CO2 dues aux transports en Suisse - hors trafic aérien international - se sont élevées à 14.8 mio de tonnes. iStock

La Suisse est l'un des pays les plus touchés par le réchauffement climatique. Selon l'Office fédéral de l'environnement, le réchauffement dans ce pays depuis le début des mesures en 1864 a été supérieur à 2°C, soit 2 fois la moyenne mondiale (0,9°C). Depuis le milieu du 19e siècle, la hausse des températures ne peut plus être expliquée par des facteurs naturels tels que les fluctuations du rayonnement solaire. 9 des 10 années les plus chaudes jamais mesurées en Suisse ont été enregistrées au 19e siècle. Les jours d'été avec des maximales supérieures à 25°C ont augmenté, tandis que les jours de gel avec des minimales inférieures à 0°C ont diminué.

L'Homme modifie de plus en plus la composition de l'atmosphère par l'émission de gaz à effet de serre. En signant l'accord international sur le climat, la Suisse s'est engagée à réduire considérablement les émissions de CO2 par personne. L’accord vise à limiter le réchauffement climatique en dessous des 2°C par rapport à l’ère préindustrielle. En 2050, 1.5 tonne de CO2 par habitant et par an pourra être émis au maximum. En 2019, le chiffre en Suisse était encore de 5.6 tonnes par personne. Toutefois, si l'on ajoute les émissions causées par les biens importés de l’étranger, les émissions totales par habitant sont plus que doublées. Selon l'Office fédéral de l'environnement, l'augmentation du trafic de marchandises et de passagers et le chauffage des bâtiments entraînent une forte consommation de combustibles fossiles. Lorsque des carburants tels que l'essence, le diesel ou le kérosène et des combustibles comme le mazout et le gaz naturel sont brûlés, du CO2 est émis, ce qui augmente l'effet de serre naturel et entraîne un réchauffement de la planète.

L'essentiel des besoins énergétique pour les transports est couvert par les produits pétroliers

Dans toute la Suisse, la plupart des émissions de dioxyde de carbone sont dues aux transports. La mobilité intérieure représente environ 40% de toutes les émissions de CO2. En 2018, les émissions de CO2 dues aux transports en Suisse - hors trafic aérien international - se sont élevées à 14.8 mio de tonnes. Selon l'Office fédéral de la statistique, 94% de l'énergie nécessaire au transport est couverte par les produits pétroliers. Les véhicules équipés de moteurs à combustion émettent du dioxyde de carbone. Par conséquent, pour des raisons environnementales, les voitures fonctionnant à l'essence ou au diesel ne devraient être utilisées que si, en raison des horaires de travail ou de l'accessibilité, il n'est pas possible de s’en passer sur une partie ou tout l'itinéraire.

Selon l'Office fédéral de l'environnement, les bâtiments sont responsables d'environ 1/4 des émissions de CO2 en Suisse. Le programme Bâtiments, d’envergure nationale offre un soutien financier aux propriétaires qui améliorent l’isolation de leurs bâtiments, remplacent les vieilles fenêtres ou chauffent avec des énergies renouvelables. Selon SuisseEnergie, plus d’1 million de maisons ne sont pas ou insuffisamment isolées et requièrent donc d’urgence un assainissement énergétique. Avec l'augmentation de l'efficacité énergétique et le remplacement des combustibles fossiles par des énergies renouvelables, moins de gaz à effet de serre sont produits. Les rénovations éco-énergétiques augmentent également le confort de vie, car une meilleure isolation améliore également l'isolation acoustique.

Les Suisses prennent plus souvent l'avion que les autres nationalités

Le trafic aérien est responsable de 5% environ de l’impact climatique provoqué par l’Homme dans le monde, et plus de 18% en Suisse. L'impact climatique du transport aérien ne se limite pas aux émissions de CO2 : la combustion du kérosène produit des substances telles que des oxydes d'azote, des aérosols et de la vapeur d'eau. Ces substances se dégradent plus lentement en altitude qu'au sol et augmentent ainsi l'effet de serre. Les oxydes d'azote accumulent l'ozone sous le rayonnement solaire, qui agit comme un puissant gaz à effet de serre à haute altitude, tandis que l'émission d'aérosols et de vapeur d'eau modifie la formation naturelle des nuages. Ces effets cumulés font que l'effet de serre du transport aérien est en moyenne 2 à 5 fois plus élevé que la simple émission de dioxyde de carbone. « Les Suisses sont de très grands voyageurs. En comparaison avec les pays voisins, nous prenons l'avion deux fois plus souvent. » déclare WWF Suisse.

Les changements d'affectation des sols et l'agriculture contribuent également à l'accumulation de gaz à effet de serre tels que le CO2, le méthane et l'oxyde nitreux dans l'atmosphère. En outre, des émissions de gaz à effet de serre sont également générées dans le secteur industriel et, dans une moindre mesure, dans la gestion des déchets. La consommation de biens importés entraîne des émissions considérables à l'étranger, qui contribuent également au réchauffement climatique. Enfin et surtout, les décisions de financement et d'investissement sur les marchés financiers influencent l'environnement et le climat. Savez-vous ce qu'il advient de vos investissements ? Ceux qui ne s'informent pas peuvent investir dans les mines de charbon ou le défrichement de la forêt tropicale. Renseignez-vous auprès de la banque et du fonds de pension sur les possibilités d'investissement durable.