AUDACE ET MANQUE DE COURTOISIE – Qu’est-ce qui est permis à l’entrée sur autoroute?

La règle générale en matière de circulation routière est que lors d’un changement de voie, la priorité doit être accordée au reste du trafic. Ce principe figure à l’art. 44 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR). Il résulte de cette disposition que les conducteurs qui restent sur leur voie sont, en règle générale, en droit de poursuivre leur course sans entrave. Ainsi, un changement de voie ne doit avoir lieu que si le conducteur est sûr qu’il ne perturbe pas le trafic et si personne ne doit freiner à cause de sa manœuvre. Les tribunaux appliquent cependant un peu moins sévèrement cette règle dans le cadre du trafic urbain que dans celui du trafic autoroutier.

Si un conducteur se coince à 120 km/h dans un espace en forçant de ce fait le conducteur derrière lui à freiner ou à changer brusquement de voie, il viole même plusieurs règles de la circulation routière. Un tel comportement est réprimé par une amende – en pratique le plus souvent de plusieurs centaines de francs (cf. art. 12 al. 1 OCR et art. 44 al. 1 LCR en lien avec art. 90 al. 1 LCR). Si la distance est particulièrement faible et/ou dans de mauvaises conditions routières, une grande mise en danger ou, dans les cas les plus graves, une très grande mise en danger de tiers peut constituer une violation grave des règles de la circulation. Des peines pécuniaires ou privatives de liberté jusqu’à trois, respectivement quatre ans, ainsi qu’un retrait du permis de conduire sont alors possibles (cf. art. 90 al. 2 et 3 LCR et art. 16a ss LCR).