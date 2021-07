DÉGÂTS DES EAUX - Qu’est-ce qui peut être hors service après un dégât des eaux?

Question de Marco à l’équipe d’experts de l’UPSA:

La semaine dernière, cette rubrique était consacrée à la couverture d’assurance lors d’un dégât des eaux. Pour approfondir le sujet, j’aimerais savoir à partir de quand on peut parler de dommage total dans ce cadre. Et y a-t-il des différences entre les voitures thermiques et électriques? Après tout, la combinaison eau et électricité pose quelques problèmes.

Réponse de Markus Peter de l’UPSA:

Cher Marco,

Commençons d’emblée par le plus important: il ne faut en aucun cas faire démarrer une voiture endommagée par une inondation et, dans la mesure du possible, la pousser au sec et déconnecter la batterie. Le mieux est ensuite de faire appel à un garagiste de l’UPSA. Après avoir contacté l’assureur, il peut évaluer l’étendue des dégâts et déterminer les pièces à réparer ou à remplacer et, le cas échéant, estimer s’il s’agit d’un dommage total ou non. Il peut vous fournir un véhicule de remplacement pour que vous retrouviez votre mobilité.

Il ne faut en aucun cas faire démarrer une voiture endommagée par une inondation. Markus Peter, UPSA

L’ampleur des dégâts dépend principalement de la hauteur à laquelle l’eau est montée dans le véhicule et le compartiment moteur. Les composants installés dans la partie inférieure du véhicule, tels que la batterie haute tension des modèles électriques, sont en principe considérés comme «étanches». Ils sont donc au minimum protégés contre la pénétration d’eau par le bas.

Mais si une batterie reste presque entièrement sous l’eau pendant un certain temps, elle s’en sortira rarement intacte. Au moins, le risque d’électrocution n’augmente pas lorsqu’un véhicule électrique subit un dégât des eaux. Dans le cas d’un moteur à combustion, le stade critique est atteint au plus tard lorsque l’eau pénètre dans la chambre de combustion par le conduit d’admission. Si le moteur est (encore) en marche à ce moment-là, il faut s’attendre à ce qu’il subisse des dégâts majeurs.

Le risque d’électrocution n’augmente pas lorsqu’un véhicule électrique subit un dégât des eaux. Markus Peter, UPSA

Outre le moteur à combustion et la batterie haute tension, les nombreux composants électroniques et leurs câbles sont bien sûr également sensibles à un contact prolongé avec l’eau. Les boîtiers et les fiches sont certes protégés contre la pluie et les projections, mais rarement conçus pour un fonctionnement «immergé». En plus de la transmission et de l’électronique, le garagiste évalue la carrosserie et l’état de l’habitacle (sellerie, tapis, etc.). Comme lors d’une inondation, du sable, de la saleté, etc. pénètrent souvent dans le véhicule en plus de l’eau; le nettoyage est difficile, voire impossible, et des éléments doivent aussi être remplacés à ce niveau.

Pour conclure, on peut dire d’une manière générale que la probabilité d’un dommage total est très élevée si l’eau a atteint le bord inférieur des vitres.

Bonne route!

Envoyez simplement vos questions par e-mail à l’adresse autoratgeber@20minuten.ch. Les questions d’actualité les plus intéressantes, ainsi que leurs réponses, seront publiées chaque semaine sous le prénom de l’auteur dans la rubrique Lifestyle de «20 minutes».