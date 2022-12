Attentats de Bruxelles : «Qu’est-ce qui va sortir de l’anus de mon client? Un revolver?»

Le procès des attaques du 22 mars 2016 s’est ouvert avec un premier coup d’éclat de Mohamed Abrini et de l’avocat d’un de ses coaccusés, lundi à Bruxelles.

Il a demandé la parole quand la présidente assurait que ce procès ne devait pas être «une vengeance d’État». «Ça ne passe pas! Ça fait sept ans que je subis une vengeance», a lancé Mohamed Abrini. Il a jugé «pitoyables» les conditions de transfert vers le Palais de justice, marquées par des fouilles à nu et pertes de repère sensorielles avec les yeux bandés et «de la musique satanique à fond».

«Les choses doivent changer»

«Les choses doivent changer, sinon je garderai le silence jusqu’à la fin du procès», a mis en garde Abrini. Le matin du 22 mars 2016, deux jihadistes s’étaient fait exploser dans le hall des départs de l’aéroport de Bruxelles-Zaventem et un troisième une grosse heure plus tard dans une station de métro du quartier européen. Bilan: 32 morts et plusieurs centaines de blessés. Ces attentats suicides ont été perpétrés par la cellule jihadiste déjà à l’origine des attaques du 13 novembre 2015 à Paris.