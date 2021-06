CNN : «Qu’est-ce qui vous a pris, bon sang?»

Huit mois après avoir été suspendu pour s’être masturbé lors d’une visioconférence, le consultant Jeffrey Toobin a fait son retour à l’antenne jeudi.

Depuis l’avènement du télétravail et donc des séances en visioconférence, les bourdes, moments de solitude et autres dérapages ne manquent pas. Ce n’est pas Jeffrey Toobin, 60 ans, qui dira le contraire. Chroniqueur du prestigieux magazine «The New Yorker» et consultant régulier de CNN, le juriste et éditorialiste avait été surpris en train de se masturber lors d’une séance Zoom avec des collègues du magazine.