Suisse : Qu’est-il arrivé à Ueli Maurer?

Lors de la visite d’une délégation autrichienne dans le canton de Berne vendredi, le conseiller fédéral a été photographié en fâcheuse posture avec son masque.

Les entretiens officiels ont eu lieu en présence des conseillers fédéraux Ignazio Cassis et Karin Keller-Sutter, outre Simonetta Sommaruga. Les conseillers fédéraux Ueli Maurer et Alain Berset ont eux participé au dîner à Lohn (BE). Et on ne peut pas dire que le ministre des Finances soit passé inaperçu. Un photographe de l’agence Reuters a pris un cliché le montrant porter son masque sur son visage… et à l'envers, comme on peut le voir dans les images ci-dessous, lorsqu’il porte correctement son masque la ligne blanche se situe en haut.