Drapeaux et T-shirts: Qu’est-il permis de faire pour célébrer une victoire?

Question d’un lecteur de «20 minutes»

Certes, l’euphorie des fans du ballon rond est moins grande que lors de la dernière Coupe du monde, notamment en raison de l’arrivée du froid. Mais cela n’empêche pas que de temps en temps, après un match victorieux, quelques supporters viennent défiler dans les rues dans des voitures ornées de drapeaux en klaxonnant. Ma question est la suivante: jusqu’où peut-on manifester sa joie au volant après une victoire et à partir de quand risque-t-on d’avoir une amende en participant à un défilé en voiture et à un concert de klaxons?

Réponse de l’équipe d’experts de l’UPSA*

Il y a deux manières de montrer son soutien à son équipe au Qatar: en défilant dans les rues au volant de sa voiture après la victoire de son équipe ou en décorant sa voiture avec des articles de fan.

Les mascottes ou même les fanions accrochés au rétroviseur dans l’habitacle n’y ont officiellement pas leur place. Cela vaut non seulement pour le sport mais également pour les attrape-rêves et autres porte-bonheurs. Ils gênent la visibilité au volant et détournent l’attention en bougeant pendant la conduite, ce qui peut entraîner une baisse de la vigilance du conducteur devant les piétons ou les cyclistes. Les Mirror-Flags, très utilisés ces dernières années, ne sont pas non plus adaptés à toutes les voitures. Certes, ils s’enfilent facilement sur le rétroviseur et permettent d'afficher son soutien à son équipe, mais ils ne doivent pas entraver la surface du miroir. Très important pour les nouveaux modèles de voitures: les Mirror-Flags ne doivent pas masquer les feux clignotants latéraux souvent intégrés dans les rétroviseurs!

Les fanions pour voiture sont également très populaires. Cependant, il ne faut les fixer que sur les vitres ou portes latérales arrière. De plus, il faudrait les démonter avant de prendre l’autoroute, car ils peuvent se détacher à grande vitesse et constituer un danger pour les voitures qui suivent. D’ailleurs, seuls les drapeaux munis de tiges en plastique sont autorisés: les supports en bois ou en métal sont interdits. Tout comme pour les fanions ou autres objets qui pendent au rétroviseur intérieur: la visibilité du conducteur ne doit pas être entravée. Cela vaut également pour les autocollants ou autres inscriptions. Ils peuvent être apposés partout sur le véhicule sauf sur les dispositifs d’éclairage et de signalisation, sur le pare-brise et sur les fenêtres avant.

Voilà pour les accessoires de supporters. Notre guide des fans de football commence pour ainsi dire la deuxième mi-temps. Il y a toujours des fans qui sillonnent la région en klaxonnant, mais des règles s’appliquent aussi pour les cortèges de voitures. Il y a carton rouge quand, même à petite vitesse, les supporters brandissent de grands drapeaux. En effet, ceux-ci peuvent par exemple se coincer dans les roues. Carton rouge également quand conducteur ou passagers ne portent pas leur ceinture de sécurité et sont debout sur leur siège en poussant des cris de joie depuis le toit ouvrant. Ces infractions à la circulation routière peuvent coûter cher.

En principe, il n’est pas permis de klaxonner après la victoire de son équipe. Cependant, la police ferme les yeux en règle générale et tolère les concerts de klaxons jusqu’à une heure après la fin du match. Là aussi, il faut faire appel à son bon sens malgré l’euphorie de la victoire: il ne faut pas accompagner les coups de klaxon par de la musique super forte ou des bruits de pot d’échappement. Car en principe, la police peut «tacler» ici aussi et infliger des amendes pour nuisances sonores. Et cela peut rapidement coûter 300 francs ou plus.

Envoyez vos questions par e-mail à l’adresse autoratgeber@20minuten.ch. Les questions d’actualité les plus intéressantes, ainsi que leurs réponses, seront publiées chaque semaine dans la rubrique Lifestyle de «20 minutes».