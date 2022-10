Banque nationale suisse: Questions-réponses: ça veut dire quoi, une perte de 142 milliards?

Le système est ainsi fait: les sommes sont astronomiques, mais ce n’est pas si grave. 20min/Ela Çelik

142 milliards, c’est quoi?

Une lourde perte, pourquoi?

La BNS détient d’énormes stocks de devises étrangères, notamment des euros, mais aussi des actions cotées en Bourse et des obligations, là aussi en monnaies étrangères. Le franc fort (ou l’euro faible) ainsi que le fléchissement des marchés et des Bourses a fait perdre de la valeur à toutes ces possessions de la BNS.

Est-ce une surprise?

Pas du tout. Certains analystes s’attendaient d’ailleurs à une perte encore plus importante. Pour éviter que le franc ne devienne trop fort, la BNS a gonflé ses actifs en devises étrangères, lesquels ont atteint près de 1000 milliards en début d’année. Il lui en reste plus de 800 milliards. À titre de comparaison, la BNS possède des stocks d’or pour une valeur qui oscille entre 55 et 60 milliards.

Est-ce embêtant?

Pas forcément. Mais on ne le sait pas encore. La BNS explique qu’il faut attendre la fin de l’année et de l’exercice en cours pour tirer des conclusions. D’ici là, même si ça paraît peu probable, les marchés pourraient se reprendre et la BNS récupérer une partie de la valeur perdue. La banque rappelle que son résultat est tributaire de ces «variations extrêmes», qui peuvent aller dans les deux sens.

Quelqu’un va-t-il payer?