Rock Oz’Arènes n'a pas enterré son édition 2023

On rappellera que les arènes d’Avenches resteront fermées au public jusqu’en 2027 afin d’être restaurées. «Ces travaux sont une opportunité pour sortir de notre zone de confort et nous réinventer. Notre objectif sera de faire aussi bien, tout en restant originaux et en conservant notre ADN. Le lieu, intérieur ou extérieur, qui sera choisi définira non seulement les dates auxquelles se jouera le festival, mais aussi sa programmation», nous avait confié Charlotte Carrel lors du dernier Rock Oz’Arènes en date.