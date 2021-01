États-Unis : Qui a gravé «Trump» sur le dos de ce lamantin?

Une enquête a été ouverte après la découverte d’un mammifère aquatique mutilé, ce week-end en Floride.

Surnommés «vaches de mer» et véritables mascottes en Floride, les lamantins sont protégés par la loi américaine et sont considérés comme une espèce menacée. Ils se déplacent lentement, ce qui les rend vulnérables à la pêche. Quiconque se rend coupable de maltraitance envers eux s’expose à une peine d’un an de prison et une amende pouvant atteindre 50’000 dollars.