familles royales: Qui à le plus dépensé en fringues en 2022?

Robes, chapeaux , chaussures, bijoux: combien coûte la garde-robe des familles royales d’Europe? Chaque année depuis 2017, le site spécialisé dans la mode des maisons royales «UFO No More» a publié en début d’année le classement des dépenses annuelles liées aux tenues, bijoux et accessoires des femmes des monarchies.

La première place revient à Charlène de Monaco

739 541 euros (729 446 francs), c’est la somme déboursée par Charlène de Monaco. Après 16 mois d’absence, la princesse a porté des tenues luxueuses et uniques dont un diamant rose rare Lorenz Bäumer, lors du gala annuel de la Princess Grace Foundation, à New York (2e photo, ci-dessous).

Kate Middleton, 3e

Autres membres de la famille royale britannique, Sophie de Wessex, Béatrice d’York et Eugénie d’York se placent respectivement aux 9e, 10e et 18e places du classement, avec des vestiaires estimés entre 86 100 et 18 045 francs suisses.

Luxe et pièces abordables pour Meghan Markle

Alternant entre vêtements luxe (costume Valentino lors des Invictus Games, robe et chapeau Dior pour le jubilé de la reine, tenue Stella McCartney pour les funérailles d’Elizabeth II) et labels plus abordables, Meghan Markle a dépensé 106 938 euros (105 470 francs) pour ses différentes tenues, en 2022. Elle se classe 6e du classement, derrière Sofia de Suède et la grande-duchesse Maria Teresa de Luxembourg.