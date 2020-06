Qui a remporté «Koh-Lanta»?

Rédiger un nouveau commentaire

Fan Lanta 06.06.2020 à 09:41

On élimine au mérite au conseil, mais évidemment qu’on choisit son finaliste avec stratégie et avec affinité. Et c’est pas sûr qu’elle perde contre Claude... Bref, c’est une belle gagnante quoiqu’il en soit et j’ai été très ému de la voir enceinte. Bravo à Claude et courage à Sam pour ses prochaines aventures.