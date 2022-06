Qui a remporté Koh-Lanta, Le totem maudit?

TF1 : Qui a gagné «Koh-Lanta, Le totem maudit»?

Quatre candidats se sont affrontés en finale du jeu de TF1. Alors, qui de Géraldine, Bastien, Jean-Charles ou François l’a emporté?

La 23e saison de «Koh-Lanta», intitulée «Le totem maudit» et durant laquelle les aventuriers ont perdu beaucoup de poids, a été remportée non pas par un, mais par deux aventuriers. Bastien et François ont en effet gagné au terme d’une soirée qui a réservé quelques surprises. On pensait déjà avoir tout vu quand Denis Brogniart, qui nous avait accordé une interview, avait annoncé la participation de quatre candidats à l’épreuve des poteaux, mais l’animateur du programme en avait encore sous le pied.