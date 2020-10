Lausanne«Qui a tué Mike? C’est la police!»

Une marche-marathon s’est déroulée samedi entre 16h30 et 19h30 à Lausanne. Organisée par une demi-dizaine d’assosiations, elle a rassemblé entre 700 et 800 personnes, selon les estimations de la police. Les manifestants, portant très majoritairement un masque, ont scandé plusieurs slogans incriminant la police dans ce qu’ils considèrent comme une bavure policière mortelle. «Qui a tué Mike?», n’a cessé d’interroger le MC de la cérémonie, dont les propos étaient amplifiés par un mégaphone. «C’est la police», répondait la foule ostensiblement et inexorablement.

Fin de la pratique du plaquage ventrale réclamée

Les manifestants dénoncent une lenteur dans la procédure pénale ayant suivi le décès de Mike , le 29 février 2018. «Il a été arrêté, battu et maintenu pendant plusieurs minutes en plaquage ventral par six policiers. Les premières actions de la justice et de la presse ont été de le criminaliser et de justifier ainsi sa mort», dénoncent les organisateurs de la marche. Ils demandent la suspension des six policiers impliqué dans cette affaire et dénoncent «le profilage racial que subissent les personnes noires et racisées par la police». Ils demandent également l’interdiction de la pratique du «plaquage ventral» lors des interpellations, la mise en place d’une instance indépendante de dépôt de plaintes contre les abus de la police ainsi que la distribution de reçu lors de chaque contrôle policier.