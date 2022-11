Midterms aux Etats-Unis : «Qui aurait cru que cette vague rouge deviendrait une petite gouttelette…»

Nancy Pelosi ironise

«Fichu en l’air»

Dimanche, il a imputé avec beaucoup d’agressivité la déroute à Mitch McConnell, le chef du groupe républicain au Sénat, qui fut un allié solide pendant son mandat, mais a pris ses distances depuis l’assaut sur le Capitole. «Il a fichu en l’air les élections et tout le monde le méprise», a-t-il éructé sur son réseau Truth Social, en reprochant à Mitch McConnell de ne pas avoir investi suffisamment d’argent dans la campagne de Blake Masters, candidat qu’il soutenait dans l’Arizona . La défaite de ce dernier, comme celle d’un autre de ses poulains dans le Nevada, permet aux démocrates de garder 50 sièges sur 100 au Sénat, et donc la main haute puisque la vice-présidente Kamala Harris dispose, en vertu de la Constitution, du pouvoir de départager les élus.

Cet épilogue éclaircit l’horizon pour le président Joe Biden. «Je me sens bien et j’attends avec impatience les deux prochaines années», a-t-il commenté depuis Phnom Penh, au Cambodge, où il a rencontré des dirigeants asiatiques avant de s’envoler pour un sommet du G20 à Bali. Les démocrates se mettent même à rêver de conserver leur majorité à la Chambre des représentants. «Nous pensons toujours que nous avons une chance de gagner», a ainsi déclaré Nancy Pelosi, alors que les résultats dans une vingtaine de circonscriptions se font encore attendre. Selon les chaînes CNN et ABC, les républicains possèdent actuellement 211 sièges sur les 218 nécessaires pour une majorité, et les démocrates de 204 à 206.