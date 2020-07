Football

Qui de Benzema ou Messi sera le «Pichichi» 2020?

L’attaquant français du Real compte deux buts de retard sur l’Argentin de Barcelone. Le duel à distance est agendé à dimanche soir.

NurPhoto via AFP

En lice pour être sacré meilleur buteur du championnat d'Espagne pour la 7e fois, la superstar Lionel Messi, capitaine d'un Barça à la dérive qui affronte Alavés dimanche (21h), pourrait battre le record de la légende Telmo Zarra et ses six trophées de «Pichichi».

Malgré une saison catastrophique pour le FC Barcelone, Lionel Messi continue d'enchaîner les records: alors que les Catalans se déplacent dimanche à Alavés pour leur dernier match de la saison en Liga (21h), Messi s'apprête à prendre seul les commandes du classement des joueurs ayant remporté le plus de fois le très compétitif trophée de «Pichichi» en Espagne, devant l'ex-mythique attaquant de l'Athletic Bilbao, Telmo Zarra.

Moins d’aisance que d’habitude

Avec 23 buts au compteur pour l'instant, la superstar argentine est en tête du classement des meilleurs buteurs de Liga cette saison encore (après ses trois sacres consécutifs depuis 2017), devant l'avant-centre français du Real Madrid Karim Benzema (21 buts) et l'attaquant espagnol de Villarreal Gerard Moreno (16 buts).

Le sextuple Ballon d'Or a commencé sa saison très fort, avec 12 buts lors de ses 10 premiers matches du championnat d'Espagne. On se souvient notamment de ses deux triplés contre le Celta Vigo (9 novembre) et contre Majorque (7 décembre) à un mois d'intervalle à peine, et surtout de son joli quadruplé contre Eibar le 22 février, pour la «manita» du Barça (5-0).