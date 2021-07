Euro 2020 : Ukraine-Angleterre - Qui de l'Ukraine ou de l'Angleterre en demi-finale?

D'abord, les matchs en Italie réussissent moyennement aux Three Lions, avec 8 victoires, 9 nuls et 6 défaites, son dernier match étant un match amical 1-1 au Juventus Stadium, à Turin en mars 2015.

Et au niveau gros sous, c'est l'équipe la plus chère du tournoi avec une valeur de 1,63 milliards de dollars américains. Harry Kane reste le plus cher par rapport à son âge et son palmarès.