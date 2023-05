«Top Chef»Qui de la «brigade cachée» continue l’aventure?

Avant cela, Carla, Hugo, Mathieu et Sarika ont rivalisé d’audace dans leurs plats pour gagner leur place pour la prochaine étape. Ce sont ces trois derniers qui ont été sélectionnés. Carla a alors rejoint Danny Khezzar dans «La brigade cachée». Pour cette ultime épreuve, Hélène Darroze leur a demandé de cuire un poisson en croûte en y ajoutant une sauce et une garniture. Si Caroline Rostang et Hélène Darroze ont constaté des soucis de cuisson sur chacun des plats présentés par les deux concurrents, celui de Carla a été jugé trop gras. Après un impressionnant parcours et 12 victoires, c’est donc le chef «genevois» Danny, 27 ans, qui a été choisi comme représentant de la brigade rouge d’Hélène Darroze pour continuer l’aventure.