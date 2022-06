M6 : Qui de Louise ou Arnaud remportera «Top Chef»?

C’est ce mercredi 15 juin que l’on connaîtra le nom du vainqueur de la saison 13 du concours culinaire diffusé sur M6.

Louise et Arnaud sont les finalistes de «Top Chef» saison 13.

La première, âgée de 28 ans et à la tête de son restaurant à Lisbonne avec son frère, fait partie de la brigade d’Hélène Darroze. Le second, qui vient d’ouvrir son établissement à Liège, en Belgique, a 36 ans et a officié dans le programme sous l’œil avisé du nouveau juré, Glenn Viel.