Football: Qui du SLO ou du FC Sion en Super League la saison prochaine?

Sauf que voilà. Pas sûr que ces anecdotes et statistiques redonnent totalement le sourire aux supporters sédunois. La formation valaisanne reste en effet sur six défaites consécutives (pour un bilan de 16 buts encaissés et seulement 1 inscrit) et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’on ne sent pas vraiment cette envie de la part des joueurs de se battre pour le club. Pire. On a l’impression que certains d’entre eux se soucient plus de savoir où ils vont partir en vacances dès demain matin plutôt que d’aider Sion à se maintenir en Super League.