Célèbre actrice méconnaissable en baronne de la coke

Netflix : Qui est cette célèbre actrice en baronne de la drogue?

Netflix a dévoilé la première image de «Griselda». Une comédienne mondialement connue jouera le rôle de celle qui était à la tête d’un cartel colombien de la coke.

En revanche, le scénario de cette nouvelle série en six épisodes est connu. Il s’agira de l’histoire rocambolesque et vraie de Griselda Blanco (jouée par Sofia Vergara donc), baronne colombienne de la coke assassinée en 2012. «Il s’agira de raconter la vraie vie d’une femme d’affaires avisée et ambitieuse. Griselda Blanco a créé l’un des cartels les plus rentables de l’histoire. Mère dévouée, elle est le mélange mortel de charme et de sauvagerie, qui lui ont permis de se faire une place dans le milieu, entre la famille et les affaires, sans éveiller la méfiance. Et plus largement à se faire connaître sous le nom de «Black Widow», décrit la plateforme de streaming dans un communiqué relayé par «Premiere».