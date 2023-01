Baseball: Qui est Dominic Scheffler, le jeune Suisse à l’assaut de la grande MLB?

Qualités techniques évidentes

Techniquement, Dominic Scheffler possède des qualités évidentes. «Les progrès qu’il a faits sont remarquables», avait déclaré l’Académie de Regensburg en janvier 2022. Selon les analystes de Cincinnati, sa balle rapide est bonne et il touche les 94 MPH (miles par heure, plus de 150 km/h). De plus, il possède une balle de break efficace et il montre un lancer propre avec de bons mouvements de bras. Scheffler avait notamment reçu le prix de meilleur lanceur en 2020, lorsqu’il jouait pour les Barracudas de Zurich, en deuxième division suisse.