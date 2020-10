Le chef de la diplomatie testé négatif

Mike Pompeo a déclaré vendredi avoir été testé négatif au coronavirus quelques heures après l’annonce par le président Donald Trump qu’il avait été contaminé et se mettait en quarantaine. «Je me sens fantastique», a assuré le chef de la diplomatie américaine aux journalistes qui l’accompagnaient peu avant d’arriver à Dubrovnik, en Croatie, dernière étape d’une mini tournée européenne.

Le secrétaire d’Etat a expliqué avoir été testé à quatre reprises ces deux dernières semaines, y compris vendredi matin dans l’avion qui le conduisait dans la «perle de l’Adriatique» classée au patrimoine de l’Unesco. Il a également précisé qu’il n’avait pas rencontré le président Trump depuis le 15 septembre et la signature à la Maison Blanche de deux accords entre Israël et les Emirats arabes et l’Etat hébreu et Bahrein.