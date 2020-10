France : Qui est l'homme qui a avoué le meurtre de Victorine?

Ludovic B., un père de famille de 25 ans, vivait à moins d'un kilomètre du domicile de Victorine, mais il ne la connaissait pas personnellement. Voici le profil de l'auteur présumé.

Il s'appelle Ludovic B., est âgé de 25 ans et résidait dans le même quartier que Victorine. Marié depuis plus de trois ans et père d'un enfant en bas âge, cet habitant de Villefontaine a avoué le meurtre de la jeune fille de 18 ans, rapporte Le Parisien. Le mobile du crime demeure pour l'instant mystérieux même si un commandant de gendarmerie a évoqué le désir sexuel comme un des «leviers» dans cette affaire.

S'il vivait à moins d'un kilomètre de chez elle, l'homme ne connaissait pas personnellement la victime. Il n'était pas non plus connu pour des affaires de mœurs, mais plutôt pour sa toxicomanie. Consommateur de cocaïne, Ludovic B. est décrit comme «un petit délinquant local» qui s'était plus ou moins rangé au fil des années. Gérant d’une petite société de transports, l'homme était régulièrement en conflit avec sa femme et sa belle famille. Si son entourage fait état de nombreux écarts de comportement, personne ne l'imaginait capable d'un tel acte.