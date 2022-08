New York : Qui est l’homme qui a tenté de tuer Salman Rushdie?

Originaire du New Jersey, Hadi Matar, 24 ans, serait un fondamentaliste chiite admirateur du régime iranien et sympathisant de l’organisation terroriste Hezbollah.

Sur cette image, on voit Salman Rushdie être embarqué dans un hélicoptère, après avoir été poignardé au cou lors d’un discours sur scène à Chautauqua, dans l’État de New York.

L’attaque dont a été victime Salman Rushdie dans l’État de New York suscite un grand nombre de condamnations à travers le monde, alors que les regards se portent sur le profil de son agresseur. L’assaillant, qui avait réservé une place pour assister à la conférence, a été aussitôt arrêté et placé en détention, a précisé la police, révélant que l’attaquant était Hadi Matar, 24 ans, originaire de l’État du New Jersey.