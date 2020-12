Football : Qui est Pierre Webo, nouveau symbole antiraciste du football?

L’ancien attaquant camerounais est devenu, en l’espace de quelques minutes, le symbole de la lutte contre le racisme dans le football. Son carton rouge a été suspendu par l’UEFA.

Avant-centre peu rapide et technique, mais très bon finisseur, Pierre Achille Webo Kouamo (son nom complet) a éclos entre 1999 et 2003 en Uruguay, où il est passé par les clubs de Tacuarembo et du Nacional Montevideo, avec lequel il a remporté trois championnats de rang entre 2000 et 2002.