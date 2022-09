Retraite de Federer: «Qui ne rêve pas d’être comme lui?»

«Avant sa rentrée sur terre battue, la saison passée à Zurich, je m’étais entraîné avec lui et il m’avait donné plein de conseils sur mon lancer de balle et la façon de jouer à l’intérieur du court, a raconté jeudi, l’un des plus sûrs espoirs du tennis helvétique. J’ai grandi en le regardant à la télévision gagner des Grands Chelems et il a toujours été un exemple. Qui ne rêve pas d’être comme lui? J’espère même un jour faire mieux mais d’ici là, il y a du boulot (rire)!»