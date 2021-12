Covid-19 et entreprises – «Qui ne se fait pas vacciner doit en assumer les conséquences»

2G sur le lieu de travail - un vide juridique

La vaccination générale obligatoire n’existe pas en Suisse. Les employés vaccinés ou non vaccinés doivent donc être traités sur un pied d’égalité sur le plan juridique. Mais avec l’introduction de la mesure de protection dite des 2G (vacciné ou guéri), une question reste à éclaircir: les entreprises devraient-elles continuer à payer les personnes non vaccinées empêchées de se rendre sur leur lieu de travail par l’application de cette règlementation 2G?

«Aucun tribunal n’ayant encore eu à juger un tel cas concret, il existe actuellement un vide juridique en la matière», dit, en réponse à la «NZZ am Sonntag», Ingrid Ryser, cheffe de l’information à l’Office fédéral de la justice. Si un tel cas devait être jugé, le tribunal devra répondre à la question de savoir «s'il s'agit d'une absence fautive ou non de l’employé», explique-t-elle.

Pour l’heure, seules quelques grandes entreprises excluent les personnes non vaccinées, et sont ainsi plus strictes que ne l’exigent les mesures de la Confédération, selon la «NZZ am Sonntag». Les assureurs Swiss Re et Zurich ont introduit la 2G et Swiss l’obligation de vaccination contre le Covid-19 de son personnel.