Garrett Hedlund n'a pas pu dire non à Stallone

Vingt ans après son arrivée à Hollywood, Garrett Hedlund, 38 ans et ex-compagnon d’Emma Roberts, a signé pour la première fois un contrat de plusieurs années pour un feuilleton. Dans «Tulsa King», disponible sur Paramount+, il incarne Mitch, le patron d’un bar.

Qu’est-ce qui vous a attiré dans cette série?

J’ai eu la chance d’avoir de belles offres au cinéma, ce qui m’a permis depuis mes débuts de passer d’un rôle à l’autre. L’objectif de tout comédien est de changer de peau aussi souvent que possible. Mais la proposition de «Tulsa King» était trop belle pour la refuser. Le scénario est meilleur que ceux de bien des films aujourd’hui. La série est produite par Terence Winter, qui avait écrit et produit «Les Soprano». Et qui peut dire non à Stallone? Pas moi!

Qui est Mitch, votre personnage?

C’est le patron d’un bar, un vrai saloon de l’Amérique profonde dans l’Oklahoma. C’est un ancien cow-boy qui faisait des rodéos avant de se retrouver en prison. À sa sortie, il est de retour à Tulsa pour s’occuper de son père, un vétéran de guerre. Il fait tout pour survivre et payer ses factures jusqu’au jour où Dwight, un grand mafieux de New York joué par Sylvester Stallone, arrive dans son bar et le choisit pour intégrer son équipe.

Est-ce que vous lui ressemblez?

Il y a un peu de moi dans tout ce que j’ai joué, même si Mitch est à l’opposé de ma personnalité. Dwight dégage une telle confiance en lui qu’il apporte du piment à la vie de mon personnage. Qui n’est pas attiré par un gars comme ça? (Rire.) Mais la force de «Tulsa King» est que tous les personnages sont ancrés dans la réalité. Que ce soit Mitch ou Dwight, il y a une dimension qui force le téléspectateur à vouloir prendre parti pour eux. Ils sont attachants même s’ils sont loin d’être des saints. Et c’est cette dualité entre le bien et le mal qui crée des épisodes fascinants.

Comment avez-vous travaillé la complicité entre votre personnage et celui joué par Sylvester Stallone?