Ski alpin: Qui pour gagner un slalom et un renne à Levi?

Deux épreuves, l’une samedi et l’autre dimanche, avec pour difficulté le défi de surpasser Petra Vlhova ou Mikaela Shiffrin. La Slovaque et l’Américaine ont remporté à elles deux neuf slaloms à Levi, depuis leur début de carrière en Coupe du monde de ski alpin. Le dernier en date, l’an dernier, avait donné lieu à un beau duel remporté par Vlhova.

Les Suissesses ont toutefois leur carte à jouer. Wendy Holdener et Michelle Gisin avaient respectivement terminé quatrième et cinquième en 2021, et ont un coup à jouer sur cette première course de la saison. Car les annulations du géant à Sölden (mauvais temps), des descentes de Zermatt-Cervinia et du parallèle de Lech/Zuers (manque d’enneigement) n’ont permis à aucune skieuse de franchir le portillon de départ en Coupe du monde cette année.