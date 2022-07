Londres : Qui pour remplacer le démissionnaire Boris Johnson?

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé sa démission jeudi de la tête du Parti conservateur. Plusieurs noms circulent pour prendre sa place.

Qui remplacera Boris Johnson en tant que futur dirigeant des Tories et nouveau Premier ministre britannique, à la suite de l’annonce de sa démission ? Plusieurs noms sont évoqués.

Ben Wallace

Le ministre de la Défense, 52 ans, est plus populaire que jamais dans le contexte de l’invasion russe de l’Ukraine. S’il a toujours démenti être intéressé par une nomination à la tête du Parti conservateur, il est perçu par les Tories comme une figure franche et compétente. Selon un sondage YouGov rendu public jeudi et réalisé auprès de membres du Parti conservateur, Ben Wallace, au Ministère de la défense depuis 2019, l’emporterait face à tous ses autres concurrents en cas d’élections pour élire un nouveau leader conservateur.