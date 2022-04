Présidentielle française - Le taux de participation est encore plus faible qu'en 2017

C'est aujourd'hui que se joue le premier tour de l'élection présidentielle française. Emmanuel Macron et Marine Le Pen partent favoris comme il y a cinq ans, mais Jean-Luc Mélenchon est à l’affût à la troisième place. À moins qu’une surprise ne bouscule ce tiercé donné par les sondages.

«Nous avons connu une étrange campagne qui s’est déroulée en rupture avec tout l’imaginaire des présidentielles», explique Frédéric Dabi, directeur de l'institut de sondages Ifop. Une campagne «inédite» pour plusieurs raisons: la guerre en Ukraine, un «faible intérêt», et l’absence de «l’habituelle confrontation des projets» entre les 12 candidats en lice, explique-t-il.

Le président sortant s’est toujours maintenu en tête des sondages, mais Frédéric Dabi n’écarte pas une «surprise qui ne serait pas totale: une inversion entre le premier et le deuxième». «Le statique est du côté d’Emmanuel Macron et le mouvement est du côté de Marine Le Pen», analyse-t-il.

Le politologue n’écarte pas non plus une surprise qui serait «plus grande encore»: la qualification de Mélenchon pour le second tour aux dépens de la candidate RN.