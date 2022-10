Berne : Qui pour succéder à Ueli Maurer au Conseil fédéral?

Samedi, la presse a fait l’inventaire des papables à la succession d’Ueli Maurer. Pour le «Tages-Anzeiger», trois personnes se profilent. Avec d’abord le Bernois Albert Rösti, 54 ans, qui est au Conseil national depuis onze ans. Pendant quatre ans et demi, il a également présidé l'UDC Suisse. Interrogé il y a un an sur une éventuelle candidature il avait déclaré: «De toute façon, vous ne croirez pas tout ce que je vous dis maintenant».

Autre candidat possible selon le quotidien alémanique: Le Lucernois Franz Grüter, 59 ans. Il est un entrepreneur à succès et siège au Conseil national depuis 2015. Depuis un an il est vice-président de l'UDC Suisse et responsable, en tant que chef d'état-major, du suivi des sections cantonales. Et Franz Grüter lui-même affirme que la Suisse centrale aurait droit à un siège en cas de prochain retrait du Conseil fédéral. Depuis le départ du Lucernois Kaspar Villiger (PLR) il y a presque 20 ans, plus personne de Suisse centrale n’a siégé au Conseil fédéral, il est temps maintenant de changer.