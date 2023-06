Qui prendra part au Sony Ericsson FanWalk? À vous de décider!

Le 5 novembre 2009, les MTV Europe Music Awards seront à nouveau en Allemagne, quinze ans après la première édition qui avait aussi eu lieu à Berlin. La capitale allemande est en pleine ébullition pour la commémoration du vingtième anniversaire de la chute du Mur, raison de plus pour se rendre aux MTV EMA! La soirée aura lieu le 5 novembre à la O2 World Arena et sera retransmise à la télévision, sur le Net et même via téléphone portable.