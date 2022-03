lingerie – Qui sait à quoi sert ce sous-vêtement de Kim Kardashian?

«De quoi s’agit-il?», a commenté un internaute après la publication des photos de la nouvelle collection de lingerie de SKIMS, le label de Kim Kardashian, qui sort cette semaine. En effet, la gamme de l’Américaine, nommée After Hours, comprend des soutiens-gorge, des culottes et des collants, mais c’est le «short ouvert» qui a suscité le plus de réactions. Un forum sur Reddit a même été créé pour cet étrange vêtement, disponible en cinq couleurs et vendu à 47 francs 90.