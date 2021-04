Statistiques - Qui sait utiliser Internet?

Les compétences les plus répandues sont celles de l’information et de la communication.

Afin d’évaluer le niveau des Suisses et appréhender au mieux cette nouvelle réalité, l’Office fédéral de la statistique (OFS) a mené une étude sur l’utilisation d’Internet par la population en 2019. Les résultats ont permis d’identifier les personnes les plus susceptibles de manquer de compétences numériques.

Compétences globales

Les compétences numériques sont définies par plusieurs catégories. La capacité à s’informer et à communiquer à travers Internet est davantage acquise que celle de créer à travers des logiciels par exemple.

Globalement, la population suisse possède des compétences numériques élevées. 46% de la population dispose de compétences plus que basiques alors que seulement 20% est considérée comme ayant peu ou pas de compétences numériques. Cette tranche de la population se définit à travers différents critères sociaux.

Contexte social

L’étude a distingué 5 variables permettant d’expliquer les différences de compétences et les lacunes: le niveau d’éducation, la catégorie professionnelle, le statut migratoire, l’âge et la situation financière.

On estime par exemple que les personnes étrangères ou ayant une double nationalité sont plus susceptibles de manquer de compétences numériques que les personnes suisses. Les chiffres indiquent respectivement 28% et 21% au lieu de 16% pour les Suisses, de personnes possédant que peu ou pas de compétences.