France : Qui se cache sous ces couches?

Pour prendre l’avion incognito, ce mannequin a trouvé la solution. Avez-vous deviné de qui il s’agit?

C’est la belle Tina Kunakey qui s’est emmitouflée de la sorte et a caché son visage avec deux masques, l’un sur la bouche et le nez et l’autre sur les yeux.