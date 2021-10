E-sport : Qui sera sacré champion suisse sur «Counter-Strike»?

Les grandes finales de la Swisscom Hero League se déroulent ce week-end à Berne. Suivez l’événement en direct.

Après de longue semaines de compétition acharnée, c’est déjà l’heure des finales de la 6e saison de la Swisscom Hero League! Les meilleurs joueurs de Suisse sur «Clash Royale», «Counter-Strike» et «League of Legends» s’affrontent ce week-end à Berne sur la scène de la Hero Fest, le plus grand événement gaming du pays. Suivez toute l’action en direct sur Twitch.