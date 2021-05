Certificat Covid : Qui s’occupera du transfert des données de l’immunité?

Le certificat Covid devrait être opérationnel le 7 juin. Sa réalisation fait encore parler d’elle. Cette fois, c’est du transfert des données dont il s’agit.

La mise en place du certificat Covid comprend encore de nombreuses zones d’ombre. Le «SonntagsBlick» fait ainsi mention d’une interrogation qui subsiste: comment transférer l’attestation en papier reçue après la vaccination ou un test négatif sur le certificat numérique? Une question pour l’heure sans réponse. L’Office fédéral de l’informatique et de la télécommunication (OFIT) ne fournit en effet que l’interface et non le transfert de données, selon Felix Schneuwly, expert de santé chez Comparis.