Coronavirus - Qui sont les deux boîtes vaudoises qui veulent développer le certificat Covid?

Elca et Sicpa sont des piliers discrets de l’économie vaudoise. Google/Sicpa

L’Office fédéral de la santé publique a dévoilé jeudi, qu’il avait retenu deux projets (parmi une cinquantaine de propositions) pour la création d’un «certificat Covid». Le choix final sera fait à la mi-mai, et ce passeport pourrait être lancé en Suisse, dans le courant du mois de juin.

Le premier projet émane de l’Office fédéral de l’informatique et de la télécommunication (OFIT). Le second est proposé par deux entreprises vaudoises: Elca et Sicpa, qui proposent de créer un QR code infalsifiable et facilement lisible par un simple smartphone, tout en étant compatible avec les exigences de protection des données et les solutions à l’étude au plans européen et mondial.

Ces deux entreprises peu connues du grand public ont eu des destins bien particuliers.

De la Dixence aux services informatiques

Employant actuellement plus de 1400 personnes, pour 90% d’ingénieurs, Elca est basée à Lausanne. Cette société active dans les services informatiques aux entreprises a été créée en 1968 par une équipe d'ingénieurs de l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Sous le nom d’Electro-Calcul, elle a alors développé le logiciel de surveillance du barrage de la Grand-Dixence. Elle est maintenant active dans le monde entier, avec des bureaux à Zurich, Genève, Berne, Bâle, Madrid, Paris, Londres, Grenade, Hô-Chi-Minh-Ville et à l'Île Maurice. L’an dernier, elle a dégagé un chiffre d’affaires de 172 millions de francs.

Elca recrute ses clients dans la banque, les assurances, les chaînes de distribution ou les transports, comme les TL et les CFF, rappelait «24 heures» en 2018 à l’occasion des 50 ans de la société. En Suisse, elle est l’un des pionniers de l’utilisation de la blockchain pour la sécurisation des processus. Une technique qu’elle a notamment appliqué aux systèmes de billetteries pour les événements sportifs ou musicaux, un marché où l’entreprise est très active.

De la graisse à traire aux encres high-tech

Sicpa a un destin encore plus particulier. Fondée en 1927 par Maurice Amon, la société basée aujourd'hui à Prilly a démarré ses activités sous le nom de «Société Industrielle et Commerciale de Produits Alimentaires», en fournissant une graisse pour la traite des vaches et des produits alimentaires.

Si l'acronyme est resté, Sicpa s’est vite spécialisée dans un domaine tout autre: la production d’encres pour l’impression typographique et offset (une activité qu’elle a cédé en 2005) dès 1938. En 1943, elle a développé ses premières encres de sécurité pour les billets de banque, un secteur dans lequel elle est encore leader aujourd’hui et dans lequel elle a contribué à développer des normes de sécurité internationale, en collaboration avec Interpol à la fin des années 1960.

En 2001, la société s’est lancée dans le développement de systèmes de traçabilité des produits et composants industriels pour lutter contre les contrefaçons ou assurer le suivi fiscale de produits comme le tabac ou les alcools. Elle poursuit aussi ses développement dans la sécurisation de document. Ces dernières années, elle a commencé à miser aussi sur la sécurisation dans le domaine numérique, d’abord avec des partenariats, puis, en 2019, en créant une nouvelle entité dans ce segment, comme l’expliquait alors «La Temps»