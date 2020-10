Nadine Devillers (à gauche) et Simone Barreto Silva, deux des trois victimes de l’attentat de Nice du jeudi 30 octobre, toutes tuées au couteau dans la basilique Notre-Dame.

Simone Barreto Silva

«Simone était une femme extraordinaire, toujours souriante, elle parlait bien à tout le monde, elle venait souvent manger chez nous avec sa famille et sa soeur, ce sont des gens bien», raconte à l’AFP Angela Tavarès qui tient un bar-restaurant cap-verdien au rez-de-chaussée de l’immeuble où vivait la victime.

Ancienne danseuse de samba, Simone Barreto Silva, s’arrêtait souvent prendre un café dans l’établissement de Mme Tavarès avant d’aller chercher ses enfants à l’école. «Elle aimait bien les picanhas, une spécialité brésilienne de viande bovine. L’autre jour, on a mis la musique et on était en train de danser avec elle», raconte la restauratrice, en pleurs.