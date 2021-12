Formule 1 : Qui sont les pilotes qui ont causé le plus de dégâts en F1?

Un site néerlandais a effectué un classement selon les coûts engendrés par les accidents la saison dernière. La facture totale avoisine les 40 millions.

Pool via Reuters

Pool via Reuters

La saison de Formule 1 s’est achevée le 12 décembre à Abu Dhabi, avec un dénouement spectaculaire en toute fin de course: largué, Max Verstappen a bénéficié d’un fait de course pour dépasser Lewis Hamilton dans le dernier tour et ainsi remporter le championnat du monde. Le site «f1maximaal» a de son côté établi un autre classement: les coûts engendrés par les accidents de chacun des 20 pilotes.