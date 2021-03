Miser sur l’expérience, créer une cohésion de groupe ou essayer de combler ses lacunes sur le marché des transferts? Tous ces critères entrent en ligne de compte lorsqu'un club se questionne sur ses objectifs et donc sur la gestion de son effectif. Les équipes ne disposent bien sûr pas des mêmes ressources pour arriver à leurs fins et leurs stratégies vont alors prendre des formes différentes.

Insouciance ou expérience?

L’Observatoire du Football du Centre International d’Études du Sport de l’Université de Neuchâtel a sondé les différentes stratégies utilisées dans les 5 championnats européens majeurs dans un rapport . Le premier indicateur prend en compte le temps de jeu des joueurs âgés. À partir de ces résultats, deux stratégies semblent payantes. Dans le haut du tableau, on retrouve le Bayern de Munich, qui parvient à dominer le football allemand et européen avec, ou grâce, à un groupe très expérimenté. Les autres clubs qui ressortent semblent être des équipes de bas de classement, souvent occupées à sauver les meubles.

À l’autre extrémité, donc dans les équipes qui comptent le plus sur la jeunesse, on retrouve principalement des clubs allemands et anglais. Deux championnats qui misent beaucoup sur le recrutement et le développement des jeunes talents.

L’esprit de groupe et la durée des contrats

Le résultat montre que les équipes s’appuyant sur principalement sur de nouveaux joueurs présentent des résultats plutôt décevants (Elche, OGC Nice et Crotone) alors que deux autres prouvent le contraire (RC Lens et Union Berlin). De l’autre côté du tableau, donc du côté des effectifs les plus stables, on retrouve trois clubs en tête de leurs championnats respectifs (RB Leipzig, Manchester United et le Real Madrid).