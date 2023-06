Qui va participer au MTV FanWalk?

Sony Ericsson a concocté une aventure hors du commun pour distribuer des invitations aux MTV Europe Music Awards. Le fabricant de téléphones mobiles recherche les plus grands fans de musique de toute l'Europe, afin de les réunir pour le plus grand FanWalk de tous les temps. Le départ se fera le 29 octobre à Londres et 7 jours et 400 km plus tard, les 100 pèlerins arriveront à Liverpool avec un billet d'entrée en poche pour les MTV Europe Music Awards! De plus, un des FanWalker aura la chance de remettre un prix sur scène. S'agira-t-il d'un des gagnants suisses?