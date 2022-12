Très vite l'UDC a lancé son processus de sélection pour choisir les papables capables de séduire l'Assemblée fédérale. Deux noms figurent sur le ticket final. D'un côté, le conseiller national bernois Albert Rösti, 55 ans, ancien président du parti, doté d'un réseau puissant à Berne et lobbyiste hors-parti. De l'autre, on trouve l'ancien conseiller national zurichois et professeur de droit Hans-Ueli Vogt, 53 ans, intellectuel, urbain, ouvertement homosexuel, et dont la nomination a été une surprise.